Sosyal medya devi X'te erişim sorunu yaşanıyor

Haber Merkezi

Son günlerde Avrupa'nın pek çok ülkesini etkisi altına alan geniş çaplı elektrik kesintileri, kıtayı adeta karanlığa gömdü.

Şehirlerin ışıkları sönerken, günlük yaşam felç oldu, teknolojiye bağımlılığın acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serildi.

SOSYAL MEDYA AĞLARINA ERİŞİM SORUNU

Elektrik altyapısındaki bu beklenmedik çöküş, sadece evleri değil, iş yerlerini, toplu taşımayı ve en önemlisi dijital iletişim ağlarını da vurdu.

Kaosun ortasında, milyonlarca kullanıcının anlık haberleşme ve bilgi alma aracı olan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), art arda yaşanan kesintilerin ardından adeta çöktü.

X (TWITTER) SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Elektrik kesintileri devam ederken, kriz anlarında bilgi akışının en önemli mecralarından biri olan X (Twitter), beklenmedik bir şekilde hizmet veremez hale geldi.

Milyonlarca kullanıcı, yaşadıkları sorunları duyurmak için platforma akın ettiğinde, karşılarında sadece bir hata mesajı buldu.

KÜRESEL ÇAPTA SORUN YAŞANIYOR

Kesinti bildirimlerini anlık olarak toplayan DownDetector gibi platformlara göre, 24 Mayıs 2025 saat 15.30 sularında Twitter’a dair şikayetlerde büyük bir artış yaşandı.

Bu da sorunun bölgesel değil, global çapta olabileceğine işaret ediyor.

Twitter yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

'BİLGİ FELÇİ' ENDİŞESİ

Bu durum, sosyal medyanın kriz yönetimindeki kritik rolünü bir kez daha vurgularken, dijitalleşmenin getirdiği bağımlılığın kırılganlığını da gözler önüne serdi.

X'in çöküşü, zaten gergin olan ortamı daha da artırarak, pek çok kişide "bilgi felci" endişesi yarattı.