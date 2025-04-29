Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'e ev hapsi cezası verildi

İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in erkek çocuklarına 'Ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle Gezgin hakkında, 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlatıldı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Başlatılan soruşturma çerçevesinde Gezgin hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da gözaltına alınan Gezgin'e, 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı verildi.