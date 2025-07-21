Sosyal medyada dolandırıcı tuzağı: Sınavsız ehliyet yalanına dikkat

Son dönemlerde çeşitli yöntemler geliştiren dolandırıcılar, ehliyet almak isteyenleri veya sınavda başarısız olanları sosyal medya üzerinden "sınavsız ehliyet" paylaşımlarıyla hedef alıyor.

Uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, sınavsız ehliyetin mümkün olmadığını ve kanunsuz işlem yapanları ağır cezaların beklediğini vurguladı.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri artarken, dolandırıcılar sosyal medyada paylaştıkları sahte videolarla, kolay yoldan ehliyet almak isteyenleri kandırıyor.

'SINAVSIZ EHLİYET SAHİBİ OLMAZSINIZ'

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkan Vekili Ramazan Ceylan, dolandırıcıların sosyal medya üzerinden sınavsız ehliyet vaadiyle insanları mağdur ettiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

Ehliyet alma süreci resmi bir iştir. Yasal prosedürleri vardır. Bunların en başında evraklarımızı hazırlarız, kursa teslim ederiz. Bundan sonraki süreçte teorik eğitimler, elektronik sınav, ardından direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavı olur. Kesinlikle sosyal medyada yayınlanan ‘sınavsız ehliyet' gibi yazılanlara vatandaşlarımız itibar etmesin. Bunların aslı yok. Yapılıyor olsa bile ki bazı şekillerde yapıldığını biz de görüyor ve duyuyoruz, ancak bunlar daha sonrasında tamamen iptal edilir.

TESPİT EDİLİRSE ALAN DA VEREN DE SUÇLU

Ceylan, dolandırıcıların yöntemlerini şöyle anlattı:

Bir kursiyerin yerine fiziki olarak benzer bir adayı sınava sokanlar var. Ayrıca sınav salonuna çeşitli cihazlarla girilerek, dışarıdan sesli yardım alınarak kopya çekilmesi gibi usulsüzlükler yapılıyor. Bu yöntemler yasaya ve yönetmeliklere aykırıdır. Tespiti halinde hem alan hem de veren suçlu sayılır. Vatandaşlarımız bunlara asla itibar etmemeli. Ehliyet alma süreci zaten zor değil. Derslere katılıp deneme sınavlarına girerlerse, geçebileceklerini kendileri de göreceklerdir. Birinci sınav olmaz, ikinci olur. Yönetmelik zaten 4 yazılı, 4 direksiyon sınav hakkı veriyor. Çalışırlarsa rahatlıkla geçerler.

'YAPAY ZEKA İLE ALGI YARATIYORLAR'

Ceylan, dolandırıcıların yapay zekayı da kullanarak algı yarattığını söyledi:

Sosyal medyada bazı kurumların logoları ya da yöneticilerinin fotoğrafları kullanılarak sınavsız ehliyet veriliyormuş gibi bir intiba oluşturuluyor. Benim bile fotoğrafımı kopyalayıp bu şekilde paylaşmışlar. Kendim de gördüm, Siber Suçlar birimine bildirdim. Bu paylaşımlar sponsorlu reklamlarla yayılıyor. Vatandaşlarımız yapay zekayla hazırlanmış ‘çok memnun kaldım’ gibi sahte yorumlara kanmasın. Sonuçta zarar gören onlar olur.

'PARMAK İZİ VE GÖZ OKUMA ŞART OLABİLİR'

Ceylan, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için sınav güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı: