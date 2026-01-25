Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, SDG/YPG'nin bulunduğu bölgeleri temizlemeye devam ediyor.

Bunu hazmedemeyenler ise çeşitli akımlarla terör örgütüne destek veriyor ve vatandaşları da vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda da Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"SAÇ ÖRME VİDEOSU"

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM'li vekillerin başlattığı saç örme akımı, bazı kişilerin katılımıyla sürdü.

Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli, başlatılan akıma dahil oldu.

Sağlık personeli, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.