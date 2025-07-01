Sözcü TV'de konuşan Murat Kubilay: Türkiye, Müslüman bir ülke değil

Leman Dergisi'nin skandal karikatürüne öfkeler sürüyor.

Daha öncede İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik skandallara imza atan sözde "mizah" dergisi Leman'dan, yeni bir skandal daha geldi.

26 Haziran tarihli sayısında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'yı karikatürize eden dergiye tepki yağdı.

SÖZCÜ TV'DE MASAYA YATIRILDI

Derginin yaptığı karikatür, Sözcü TV ekranlarında da konuşuldu.

Özlem Gürses'in konuğu olan Murat Kubilay, derginin yaptığı karikatürü savundu ve farklı bir niyet aranmaması gerektiğini söyledi.

Kubilay devam eden sözlerinde ise Türkiye'nin Müslüman bir devlet olmadığının altını çizdi ve şöyle dedi:

"TÜRKİYE, MÜSLÜMAN BİR ÜLKE DEĞİL"

İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün bir parçasıdır. Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. Türkiye, İslam kültürünün genel geçer kabul edildiği bir kültüre sahip. İnanç kişinin kendi dünyasıdır. Çok inanır, az inanır. Karikatür ilgili çekmedi, kötü niyet yok. Hiçbir suç yok.

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