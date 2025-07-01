Sözcü TV'de 'Türkiye Müslüman ülke değil' sözlerine RTÜK'ten inceleme

Sözde "mizah" dergisi Leman, yine İslam'ı ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı..

26 Haziran tarihli sayısında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'yı karikatürize eden dergiye tepki yağarken, bazı taraflar dergiyi savundu..

Bunlardan biri de Sözcü TV canlı yayınında yaşandı.

Özlem Gürses'in konuğu olan Murat Kubilay, derginin yaptığı karikatürü savundu ve farklı bir niyet aranmaması gerektiğini söyledi.

Kubilay devam eden sözlerinde ise Türkiye'nin Müslüman bir devlet olmadığının altını çizdi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Bu sözler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını duyurdu.

"YAYINCI VE SÖZ SAHİBİNE GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLAR EN SERT ŞEKİLDE UYGULANMIŞTIR"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin ‘Türkiye Müslüman bir ülke değildir’ ve ‘Karikatürde hiçbir suç yok’ şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir.



Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür.



Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz.



RTÜK’ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır.