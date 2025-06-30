Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Leman dergisi hakkında soruşturma

Sözde "mizah" dergisi Leman, yine İslam'ı ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı..

Gelen tepkiler sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamayla dergi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında eser sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü dahil 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.



Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır.