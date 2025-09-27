Sözde hayvansever, canlı yayında 1,5 milyon lira toplayamadı: Sinir krizine girdi

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var...

Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya üzerinden sözde hayvansever olduğunu belirten Ayşe Gülşen isimli kişi, yayın açarak yardım toplamaya çalıştı.

1,5 MİLYON LİRA TOPLAMAYA ÇALIŞTI

Arka fonda hüzünlü bir müzik tercih eden hayvansever, 3 bin kişiye ihtiyacı olduğun belirterek 1,5 milyon lira toplama hedefi koydu.

PARAYI TOPLAYAMADI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ancak beklediği desteği göremeyen Gülşen, "Hani biz kazanacaktık lütfen sesimi duyun" diyerek sinir krizi geçirdi.