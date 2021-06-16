Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Sputnik V aşısının koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. Aşı bu hafta geldiği için, 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacak" dedi.

Çin'in Sinovac ve Almanya'nın BioNTech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı, bu hafta Türkiye'ye geldi. İlk sevkiyatı yapılan aşının koruyuculuk oranının yüzde 97 olduğu belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr.Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının teslim edileceğini duyurmuştu.

Sputnik V aşısı 2 hafta içinde uygulanmaya başlayacak VİDEO





"2 HAFTA İÇİNDE UYGULAMAYA GİRMİŞ OLACAK"

Doç. Dr.Ümit Savaşçı, "Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Rus aşısının koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor.

İncelemeler 10-15 gün sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacak." dedi.





"ANTİKOR OLUŞTURMA ORANI YÜZDE 97"

Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek, "Bütün veriler antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu aşının mekanizmasında 'postacı' olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor.

Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor. Bu teknoloji önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor.

Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici. İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması, ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor.

Ben BioNTech aşısı gönüllüsü olarak 3'üncü aşımı, Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim, uygun görülürse." diye konuştu.





AŞI YAPTIRANLARIN DİKKATİNE

Doç. Dr. Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olmayacağına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu alerjisi olanlar gönül rahatlığı ile aşı yaptırabilir. Gebeler gebeliğin ilk 3 ayından sonra emziren anneler gönül rahatlığı ile yine bu aşılarımızı yaptırabilirler.

Halkımız güvenerek aşısını yaptırsın. Aşı yaptırdıktan sonra banyo yapmalarında bir sakınca yok. Ağrı kesici çok miktarda almadıkları sürece olumsuz bir etkisi olmaz; ama çok abartmamak lazım çünkü antikor oluşumunu olumsuz etkileyebilir.

İlk 3 günde ağrı kesici alınmaması önemli. Çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı varsa tabii ki eziyet çekmesinler; alabilirler, miktarı abartılı şekilde almasınlar.

Aşılar; mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir, hafif grip belirtileri yapabilir. Burada da dikkat edilecek husus; aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davransın."