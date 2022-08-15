SSB'nin 97 sözleşmeli personel kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

SSB bünyesinde özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde çalışacak personeller için, "Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı" ilanı açıldı. Son başvurunun 26 Eylül olduğu belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yayınlanan ilana göre, 97 sözleşmeli personelin alınacağı duyuruldu.

SSB bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev alacak personeller için, "Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı" adı altında ilan açıldı.

Şartlar

Kuruma başvuru yapacak kişilerde, Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşıması, YDS/e-YDS sınavından en az 80 puan veya ÖSYM'nin dil sınavlarından YDS'de 80 puana denk gelen puan alması, üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinde mezun olması, özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 yıl tecrübeye sahip olması ve alım yapılacak alanlarda istenen özel şartları yerine getirmesi istenecek.

Son başvuru tarihi 26 Eylül

Belirtilen alanlara başvurmayı düşünen kişilerin, 12 Eylül'den 26 Eylül mesai bitimine kadar SSB'nin internet sitesinden buşvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması gerekecek.

Başvurular elektronik ortamlarda yapılacak ve posta yoluyla gönderilen evraklar geçersiz sayılacak.

SSB'nin resmi sitesinden duyurulacak

Adaylardan başvuru sırasında ise özgeçmişi, son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenecek.

İHA2nın aktarımına göre; başvuru sonrası sınava katılmaya hak kazananlar ise SSB'nin internet sitesinde ilan edilecek.