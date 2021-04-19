Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip filyasyon konusunda dijitalleşme ve yapay zekadan yararlanıldığını anlatan Şuayip Birinci, süreç ile ilgili teknik anlamda bilgiler verdi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği'nin katkılarıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi, çevrim içi gerçekleştirildi.

Yapay Zeka Kongresi’ne katılan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye’nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde yapay zekanın ve teknolojik çözümlerin nasıl kullanıldığını anlattı.

DİJİTALDE FİLYASYONUN ÖNEMİ

Koronavirüsle mücadelede filyasyon ekibini yönlendirmede yapay zekanın en etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Şuayip Birinci, 1 Mart 2020 itibarıyla yurt dışından gelen herkesin dijital ortamda kayıt altına alındığını hatırlattı. Böylelikle 8 milyon 860 bin kişinin sağlık muayenesinden geçirildiğini söyleyen Birinci, anlık takibe başladıklarını ifade etti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR

Bunun nasıl yapıldığını da açıklayan Birinci, "İlk önce muayene ediyoruz ve semptom göstiyorsa hastanın testi alınıyor. Testi pozitif çıkarsa otobüs ve uçak seyahatlerine, bulunulan eğitim ortamından kişinin diğer beyanlarına hemen her şey dikkate alınıyor ve temaslı takip başlıyor. Daha sonra filyasyon ekipleri bu kişilere test yaptırıp test sonucu da pozitif çıkarsa aynı süreç onun için de başlıyor. Türkiye’nin herhangi bir noktasında kaç kişinin izolasyonda olduğu, temas ettikleri kişiler, iyileşme süreci ve tıbbi yardımlar adım adım izlenip kayda alınıyor. " ifadelerine yer verdi.

ŞUAYİP BİRİNCİ'NİN SÜREÇLE İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

Şuayip Birinci, korona ile mücadelede yapay zekanın önemine değindi VİDEO

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