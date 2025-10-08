Suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BELGRAD'DAN İZMİR'E GELDİ

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

INTERPOL BİRÇOK YASA DIŞI FAALİYET TESPİ ETTİ

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin; kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

9 EYLÜL'DE SLOVAKYA'DA DA GÖZALTINA ALINDI

Slovakya'da bir restoranda gözaltına alınan Arabacı, ülkeyi terk etmesi koşulu ile serbest bırakılmıştı.

Almanya'dan da sınır dışı edilen Coşkun Necati Arabacı bu nedenle Almanya'ya da giriş yapamıyor.