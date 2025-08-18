Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenleme geliyor

Mattia Ahmet Minguzzi ve son olarak Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın 18 yaş altından küçük çocuklar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) ve bazı kanunlarda yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı gencin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını anımsattı.

Ahmet Minguzzi cinayetini anımsatan Tunç, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu haline geldiğini söyledi.

7 MADDEDE AÇIKLADI

Bu gerekçeyle bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğduğunu kaydeden Tunç, devamla şu ifadeleri kullandı: