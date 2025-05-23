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Türkiye'nin konuştuğu olay...

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

ABD'YE KAÇTILAR

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürdü.

Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs tarihinde kırmızı bülten çıkarıldı. İkili 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandı.

ŞOKE EDEN GELİŞME

Tok ve oğlu Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi.

İade işlemi henüz gerçekleşmezken, şoke edici bir gelişme yaşandı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçti.

Aci'nin eşinin, yapılan anlaşma sonucu şikâyetini geri çekmesi kamuoyunda tartışma yarattı.

AİLE GELİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelini Şükriye Aci'ye 'oğlumun kanını sattı' diyerek tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Süreç devam ederken, Şükriye Aci, yaşanılan her şeyi Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın 'Neler Oluyor Hayatta' programında yanıtladı.

"ONLARLA İLİŞKİMİZ MUHTEŞEM DEĞİLDİ"

Şükriye Aci, "Eşimin ailesinden hiçbir destek almadım. Çocuğum 2,5 yaşında. Eşimin üzerinde olan bir taksi plakası vardı, o benim üzerime geçti. Eşimden bağlanan bir aylık var. Ve bana yatan bir hayat sigortası vardı, ben onunla kendime bir ev aldım. İçinde kiracı var. Şu an annemle yaşıyorum. Gayrimenkul işine yeni girdim. Eşim ile yaşadığım evden bazı duyduğum şeyler ve o dönem rahatsızlandığım için ekim ayında ayrıldım. Dışarıdan kimse bizim aile ilişkilerimizi bilmezdi ama eşim hayattayken de ailesiyle ilişkimiz çok muhteşem değildi" diye konuştu.

"BEN KİMSENİN KANINI SATMADIM"

Kayınpederi Özer Aci’nin, 'Torunum büyüdüğünde ‘Beni babamın kanıyla mı besledin?' diye soracak” sözlerine de yanıt verdi.

Gelin Aci "Ben kimsenin kanını satmadım, böyle bir tabir bana çok çirkin geliyor. Zaten her ölümle sonuçlanan trafik kazasından doğan bir tazminat hakkı vardır, onu aldım" diye konuştu.

"O DEDE OLARAK ALMAK İSTEYİNCE SORUN YOK"

Şükriye Aci açıklamalarında şunları söyledi:

Ben kanun dışı bir şey yapmadım. Gizli şey de değil. Avukatlar yürüttü protokolü. İlk olay olduğunda kayınpederim şirket avukatını tuttu ve benim önerdiğim avukatları istemedi. Çünkü ben avukat tutsam beni şeffafça bilgilendirecek, kendi avukatı ise sadece bilmemi istedikleri kadarını aktaracaktı. Ben ve diğer yaralılara hiçbir bilgi verilmedi. Kendi başlarına hareket ettiler. Kayınpederim bir plan kurdu ve süreci kendi yönetmeye çalıştı. Bana bilgi verilmedi uzunca bir süre. 6 ay sonra kayınvalidemin evinde avukat ile görüştük. Bana bazı teklifler olduğunu söyledi avukat. Karşı tarafın 50-55 milyon vermek istediğini iletti ve ben çok öfkeliydim. ‘Ne parası?’ diye kızdım. Bana ‘Fevri olma, çocuğun var. Böyle bir para kaçırılmaz’ dendi. Bana başta bunu söyleyen kendileri şimdi çıkıp diyorlar ki ‘Kimseyle para pazarlığı yapmadık’ Kayınpederim zaten kendisi çıktığı her yerde ‘Torunumun hakkını alacağım’ diyordu. O, dede olarak almak isteyince sorun yok da ben annesi olarak alınca neden sorun oluyor?

GELİN KAYNANA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Şükriye Aci’nin bu iddialarının ardından Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin Aci canlı yayına telefonla bağlandı ve gelinin iddialarına yanıt verdi.

Stüdyoda oldukça gerilimli anlar yaşanırken, kaynanadan geline önelik sert itham kullanıldı.

"GELİNİM BİZE TORUNUMU GÖSTERMİYOR"

"Gelinimin iddiaları doğru değil. Ben çok acılı bir anneyim" ifadelerini kullanan Pervin Aci şunları söyledi:

Ben aylardır ilaç tedavisi görüyorum. Ben para konusunda ‘Eşim bile olsa benim çocuğumun kanını yerde bırakanı ben Allah’a havale ediyorum. Benim gibi acı görsün’ dedim. Benim eşimin o telaffuz edilen rakamlara ihtiyacı yok. Eşim bir iş insanı. Bu benim kızım ve ekranlarda böyle konuşmaması lazım. Onu birileri doldurmuş. Dışarı çıkacak yüzü kalmaz, linç yer. Ben çocuğumun arkasındayım. Ben milletime sesleniyorum. Ben davacıyım ve vazgeçmiyorum. Benim yavrum gitmiş, parada pulda gözüm yok. Bana o parayı getirseler ben o acıyla o insanları parçalarım. Ben sadece adalet istiyorum. Şirket sahibi bir aileyiz, bizim 55 milyona falan ihtiyacımız yok. 6 aydır torunumu göremiyorum, gelinimin nerede çalıştığını, ne yaptığını bilmiyorum. Üç kuruş için nasıl affedeyim? Kim bize bunu yaşattıysa evladından olsun. Allah onu benim yerime düşürsün.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Kayınvalidesinin sözleri üzerine öfkelenen Şükriye Aci, "O bedduayı benim çocuğuma mı ediyorsun?" diye sordu.

Kayınvalide ise "O benim yavrumun yavrusu, onun ne suçu var? Ben Cihantimur’a diyorum" dedi.

Gelin Aci ise "Ekranlarda günlerdir bana hakaret ediyorlar, şimdi ise ‘kızım’ diyor. Kayınpederim Özer Aci, ‘O bundan sonra Şükriye Aci değil, Şükriye Arslan’ diyor. Bu olamaz. Tabii ki eşimin soyadını kullanacağım. Ayrıca beni kimse dolduruşa getirmiyor. Doğruyu konuşmuyorlar. 100 milyon lira falan da almadım, rakamlar asla doğru değil. Zaten az bir ceza alıp çıkacaklardı. Çünkü 18 yaşından küçük kendisi. Kendileri Amerika’da yattıkları kadar burada yatmayacaklardı" dedi.

"LİNÇ EDİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Bu kararı alırken linç edileceğini bildiğini söyleyen gelin Aci, "Beni rahatsız eden eşimin ailesinin davranışları. Karşı taraftan çok, beni eşimin ailesi yordu. Para pazarlığını yapan da onlar. Beni çıkmaza sürüklemek istediler. Ben psikolojik yardım alıyorum, oğlumu pedagoga götürüyorum. Beni çok yaraladılar" dedi.