Süleyman Soylu, Menderes'i anma törenine katıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 61. yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Menderes, Polatkan ve Zorlu ailelerin üyeleri katıldı. Tören Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlarken, Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi.

Erdoğan'ın mesajı okundu

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği anma mesajı okundu. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 20 yılında hayata geçirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma atılımının kökleri Demokrat Parti'ye, rahmetli Menderes ve arkadaşlarına kadar uzanır. Milli iradenin, ülkenin ve milletin istikametini belirleme gücünden rahatsız olanlar, rahmetli Menderes'in nezdinde milletin bizatihi kendisine darbe yapmışlardır. Darbecilerin tek suçları ülkeye ve millete hizmet olan siyasi kadrolara karşı sergiledikleri kin, nefret ve hınç, sonu darağacıyla biten hukuk katliamlarına kadar varmıştır. 27 Mayıs'ta açılan ve 16-17 Eylül'de cinayet hükmündeki idamlarla sürdürülen yol daha sonraki yıllarda benzer girişimlere cesaret vermiştir. Bu kötü geleneğin en son örneği 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu defa başlatılan girişim milletimizin sinesine çarparak gün ağarmadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz, o meşum gecede 27 Mayıs'ta başlayan darbeler zincirinde ve idamlarla yaşadığı tarifsiz acının tekerrürünü önleyerek tarihi bir hesaplaşmanın defterini de kapatmıştır. Şehadetlerinin ardından geçen 61 yıllık süreye rağmen Menderes'in ve arkadaşlarının hatıraları, milletimizin kalbinin başköşesinde tüm canlılığıyla yaşamayı sürdürmektedir. Buna karşılık darbecilerin ve onlara cesaret verenlerin isimleri ya tümden unutulmuştur ya da hak ettikleri şekilde öfkeyle anılmaktadır. İdamlarının yıl dönümü vesilesiyle Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin adamlarının hatıralarını yad etmek, mezarlarının önünde Fatiha okumak üzere bir araya gelen hazirunu saygıyla selamlıyorum."





"Adnan Menderes bu güzel ülkenin tüm değerlerinin bir bileşimiydi"

Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayasofya'da cuma namazı için tekbir getirdiğimiz an milletin evlatlarının Menderes'in mesajına vermiş olduğu cevabın anıdır. 15 Temmuz'da hainlerin milletle ve birlikte püskürtüğümüz an Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de batının tehditlerine rağmen sondaj gemilerimizin sefere çıktığı an. Bu ülkede başörtüsü gündem olmaktan çıktığı, başörtülü vali, başörtülü hakim, doktor, öğretmen milletine hizmete başladığı an bu milletin mazlum coğrafyalara gönlünü açarak umut olduğu an Menderes'in şifreli mesajının gereğinin yerine getirildiği andır. 17 Eylül bir yanıyla asla anımsamak istemediğimiz bir tarihtir. Ancak diğer yanıyla 17 Eylül asla unutmamamız gereken, bize güç, bize inanç, bize bir görev yükleyen tarihtir. Buradaki insanların mücadelesini iyi anlak lazım. Bu insanlar ve onların arkadaşları 27 Mayıs'ın tüm mağdurları Aşık Veysel'in ve onun gibi Anadolu'nun bağrından kopan insanların şalvarlı, poturlu diye Ankara şehir merkezine giremediği bir Türkiye tablosunda hem kalkınmanın , hem adaletin, hem eşitliğin, hem demokrasinin, hem de bu ülke insanının birliğinin mücadelesini verdiler. Bu kolay bir iş değildir. Adnan Menderes bu güzel ülkenin tüm değerlerinin bir bileşimiydi. Örselenen, ötekileştirilen kıyafetinden dolayı caddelere sokulmayan geniş kitleleri devletle, demokrasiyle barıştıran bir büyük adamdı. Demokrasiyi bir takım elitlerin oyuncağı olmaktan çıkaran bir kadroydu o kadro." diye konuştu.

"1960 darbesinin faili Amerika'dır"

Bakan Soylu, "1960 darbesinin faili Amerika'dır. Hiç lafı eğip, lafı bükmenin bir anlamı söz konusu değildir. Amerika bunu içeride tek parti rejiminin diktası ile birlikte yapmıştır. hiç bir şekilde imtina etmemişlerdir. İftiradan, namus tecavüzünden, haysiyet cellatlığından ve bu ülkeye, bu ülkeye yapılan hizmetleri alt üst etmekten hiçbir zaman kaçınmamışlardır. 1980 darbesinin faili Amerika'dır. 28 Şubat'ın planlayıcısı Amerika'dır. 15 Temmuz'un faili Amerika'dır. Biz bunları biliyoruz. Bu tarih bunları biliyor." diye konuştu.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra anıt mezara karanfil bıraktı. Daha sonra da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri ziyaret edildi.