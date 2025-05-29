Süleyman Soylu: Netanyahu, sen hayvandan daha aşağısın

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Gazze'de İsrail'in soykırımı sürüyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda...

Öyle ki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz günlerde kalıcı işgal projelerinden bahsetti.

Bunun akabinde TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Netanyahu'ya tepki gösterdi.

"HAYVANDAN AŞAĞISIN"

Netanyahu: "Bu iyinin kötülüğe karşı savaşıdır. İnsan hayvanlara, canavarlara karşı savaşılıyor. Ve onları yeneceğiz! Onları yok edeceğiz! Onlar kalmayacaklar." sözlerini gören Süleyman Soylu, şöyle dedi: