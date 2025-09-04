Süleyman Soylu'dan merak edilen sorulara yanıt: Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse onu desteklerim

BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adem Metan'ın YouTube programına konuk oldu.

Burada Adem Metan'ın soruları yanıtlayan Soylu, hem bakanlık dönemine hem de bugünkü siyasi tabloya ilişkin dikkat çeken mesajlarda bulundu.

'AKTİF SİYASETE NOKTA KOYDUĞUNU' VURGULADI

Süleyman Soylu, olağanüstü koşullarda yürüttüğünü söylediği görevlerinin ardından “önde durmayı bilmek kadar geri çekilmeyi de bilmek gerekir” dedi.

Soylu, aktif siyasete nokta koyduğuna bir kez daha dikkat çekti.

"FİKRİMİN VE DAVAMIN MÜCADELESİNİ HAYATIMIN SONUNA KADAR SÜRDÜRÜRÜM"

Siyasete bakışını “Siyaset dönem işidir” sözleriyle özetleyen Soylu, şu sözleri sarf etti:

Bir kararım var, daha önce söyledim. Siyasette aktiflik dönemimi tamamladım. Dört harf: kafi. Fikrimin ve davamın mücadelesini hayatımın sonuna kadar sürdürürüm.

"TAYYİP ERDOĞAN NEYİ İŞARET EDERSE ONU DESTEKLERİM"

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için halen kritik bir rol oynadığını savunarak, “6-8 yıl daha ihtiyaç var” görüşünü yineledi.

Süleyman Soylu, “Tayyip Erdoğan var iken bu tartışma doğru olmaz. Gelenekselciyim; Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim.” ifadesinde bulundu.

"AŞİRETLEŞME" UYARISI

Parti yapılanmalarında kapanmanın tehlikelerine dikkat çeken Soylu, “aşiretleşme” uyarısı yaptı:

AK Parti tecrübesiyle bürokrasiden, sivil toplumdan ve başka partilerden gelen başarılı isimlerle beslenmeli. Kapı hep açık olmalı. Bu siyasi botoks değil; doğal yenilenmedir. Ne kadar hazmedilirse rakiplere üstünlük o kadar artar.

"GERİYE BAKINCA NAMUSLU BİR MÜCADELE GÖRÜYORUM"

Soylu, kendi dönemini “olağanüstü koşullar” olarak tanımlayarak, 15 Temmuz, terörle mücadele, afetler ve pandemiyi hatırlattı. Sözlerine şöyle devam etti:

Geriye bakınca namuslu bir mücadele görüyorum. Çok çalıştık, yeni yollar açtık. Haksız saldırılar oldu; tevekkül ettim. İstediğim tek şey, Amerika ve Amerikalılara bulaşmadan siyaseti tamamlamaktı; onlar bana bulaştı.

"BASININ BİR BÖLÜMÜ TARAFINDAN SİSTEMATİK İFTİRAYA UĞRADIM"

Soylu, medya ile ilişkilerine dair bir soruyu du yanıtladı.

Bazı yayınlarca hedef alındığını öne süren Soylu, şöyle dedi:

Basının bir bölümü tarafından sistematik iftiraya uğradım; yargı kararıyla da tespit edildi. Bir bölümü ise sükut suikastı uyguladı. Tarihe hakkaniyetli not düşenler de oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen aşamayı aktarırken “Terörsüz Türkiye” başlığının önemine vurgu yaptı.

Şu ifadeleri kullandı:

İçerideki terörist sayısı 2023 haziranında 77'ye, 2025 ocak ayında 30'a kadar düştü. Bu yalnız güvenlik değil, 40 yıldır beslenen duygusal kopuşu onarma meselesidir. Bu süreç taviz süreci değildir; al-ver olmaz. Dönem bu dönemdir.

BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYONU ANLATTI

Son olarak, her iki sistemde de icra sorumluluğu üstlendiğini hatırlatan Soylu, pandemi döneminde bakanlıklar arası koordinasyonu "Pandemi boyunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yakın çalıştık. Zor süreçlerde memleket hizmetindeki ortak motivasyonu bugün daha iyi anlıyoruz." ifadeleri ile aktardı.



