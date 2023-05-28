Süleyman Soylu'dan seçim sonuçlarına ilk yorum: Biz dünyaya lider seçtik AK Parti İl Başkanlığı önünde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik. Biz dünyaya lider seçtik" dedi.

DHA

Tarihi 2023 seçimleri sona erdi...

Türk halkı seçimi yaptı..

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Sonuçların açıklanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde halka hitap etti.

"Sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik"

“Bu ay yıldızlı bayrakların sonuna kadar sallamanız hakkınızdır. Sonuna kadar Cenabı Elhamdülillah diye niyaz etmeniz hakkınızdır. Büyük bir mücadele verdiniz" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi, etrafımızdaki coğrafyayı bizden ümidi olanları, gençlerimizi, afet bölgesinde gönül gönüle olduğumuz bütün afetzedeleri yaptığınız çalışmayla ortaya koyduğunuz gayretle, mücadeleyle ümit var ettiniz. Bu seçimi kim kazandı?



Bu seçimi Türkiye kazandı. Bu seçimi, Balkan coğrafyası, Rumelili kardeşlerimiz kazandı. Bu seçimi kim kazandı? Bu seçimi Türk dünyası kazandı. Bu seçimi Orta Doğu kazandı, Orta Asya kazandı. Bu seçimi mağdurlar ve mazlumlar kazandı. Kabe-i Muazzama'nın etrafında, bu İslam'ın son kalan ordusuna dua edenler kazandı.



Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Buradan söylemek istiyorum. Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik. Biz dünyaya lider seçtik Elhamdülillah.

"Ayasofya'nın minaresi gibi başınız dik olsun"

Yarın yeni bir gün başlıyor. Yarın yeni bir umut başlıyor. Yarın yepyeni bir kardeşlik var. Yarın yeni bir huzur başlıyor. Yepyeni bir zenginlik başlıyor. Ve yarın herkes için, bütün insanlık için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün dünyaya yeni sözler, yeni huzur ve yeni kardeşlik başlıyor.



Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin şahikası olacak. Yaklaşık 2 aya yakın beraber kampanya yaptık İstanbul'da. Bir şeyi gördüm. Sokaklarda 15 Temmuz'daki inancı gördüm. Bu ülkenin özgürlüğüne, tam bağımsızlığına, bütün değerlerine sahip olan o milletimizin ‘biz Tayyip Erdoğan'ı vermeyeceğiz’ diyen o anlayışını gördüm. Söylediğimiz sözü şimdi tekrar ediyorum burada. Öyle büyük bir iş başardınız ki öyle kuvvetli bir iş başardınız ki Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun.

"Daha yeni başlıyoruz"