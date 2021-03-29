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    Süleyman Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

    İçişleri Bakanı Soylu'nun hayatını kaybeden dayısı Selami Reis, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:42
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    Süleyman Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 haftadır koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Selami Reis, dün yaşamını yitirdi.

    Selami Reis'in cenazesi, Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

    DAYISINI TOPRAĞA VERDİ

    Daha sonra Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Selami Reis, toprağa verildi.

    Basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmediği törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve akrabalarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları ve partililer katıldı.

    Cenaze töreninin ardından Bakan Soylu, helikopterle ilçeden ayrıldı.

    Süleyman Soylu nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Süleyman Soylu nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı #2

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