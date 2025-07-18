Süleyman Soylu'nun ofisi çevresinde keşif soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iltisaklı kurumlardan gelen yazıda DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve 4 suç kaydı bulunan Adalet Karataştan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki çalışma ofisine yönelik keşif ve eylem çalışması yaptığı belirtildi.

Söz konusu ofis çevresinde yapılan kamera kaydı incelemelerinde 28 yaşındaki Karataştan'ın 15 Temmuz günü belediye otobüsüyle gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu, 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binip ayrıldığı, 2 durak sonra inerek bir iş yerine girdiği ve buradan bir motosikletle ayrıldığı tespit edildi.

DEV-GENÇ SORUMLUSU OLDUKLARINA YÖNELİK BEYANLAR TESPİT EDİLDİ

Motosiklet sahibi Ayhan Y.'nin polis ekiplerine verdiği beyanda 'Adalet Karataştan isimli şahsı tanımadığını, iş yerine gelerek kendisini 'Handan' olarak tanıttığını, çay içtikten sonra hasta olduğunu, Perpa'ya gitmek istediğini söylemesi üzerine motosikletiyle şahsı gitmek istediği yere bıraktığını, şahsın çantasını taşımak istediğinde panikleyerek çantayı aldığını ve çantasına dokunduğunda ağırlık hissettiğini' aktardığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında geçmiş dönemlerde alınan etkin pişmanlık ifadelerinde 'DHKP-C silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması olan Dev-Genç sorumlusu oldukları' yönünde beyanlar bulunduğu tespit edildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA YAKALANDILAR

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüpheliyi DHKP-C silahlı terör örgütünden 6 suç kaydı bulunan Mahir Doğan'la (30) birlikte 16 Temmuz'da Gaziosmanpaşa ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir laptop, 2 SD kart ile örgütün yayın organı olan Halk Okulu adlı dergi ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

'Susma' hakkını kullandıkları öğrenilen Adalet Karataştan ve Mahir Doğan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.