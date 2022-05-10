Süleynman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" sözünü eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir' diyordun" şeklinde cevap verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülteciler konusunda hükümeti eleştirdi.

Kılılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" sözünü hatırlatarak tepkisini, "Günaydın" diyerek gösterdi.

"Biz bunu derken PYD terör örgütü değildir diyordun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirisine Twitter'dan cevap verdi.

Soylu, "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, paylaşımına ise geçmiş tarihli, konuya ilişkin demeçlerinin yer aldığı haber küpürlerini de ekledi.