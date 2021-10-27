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- Sultangazi’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Sultangazi’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kamyonetin kasasındaki su tankı üzerine oturarak yolculuk yapan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü.
- İHA
- 27.10.2021 - 10:37
- Güncelleme : 27.10.2021 - 10:57
İstanbul Sultangazi’de su tankı taşıyan kamyonetin kasasında hiçbir tedbir almadan yolculuk yapan bir şahıs, diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı.
Tankın tepesinde oturan şahıs adeta canını hiçe saydı.
O ANLAR KAMERADA
Sorumsuz sürücü yönetimindeki kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kazaya davetiye çıkaran yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada