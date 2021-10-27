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    Sultangazi’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    Kamyonetin kasasındaki su tankı üzerine oturarak yolculuk yapan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:57
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    Sultangazi’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    İstanbul Sultangazi’de su tankı taşıyan kamyonetin kasasında hiçbir tedbir almadan yolculuk yapan bir şahıs, diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı.

    Tankın tepesinde oturan şahıs adeta canını hiçe saydı.

    O ANLAR KAMERADA

    Sorumsuz sürücü yönetimindeki kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Kazaya davetiye çıkaran yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

    Sultangazi’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #1

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