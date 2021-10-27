Sultangazi’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Kamyonetin kasasındaki su tankı üzerine oturarak yolculuk yapan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul Sultangazi’de su tankı taşıyan kamyonetin kasasında hiçbir tedbir almadan yolculuk yapan bir şahıs, diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı.

Tankın tepesinde oturan şahıs adeta canını hiçe saydı.

O ANLAR KAMERADA

Sorumsuz sürücü yönetimindeki kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kazaya davetiye çıkaran yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

