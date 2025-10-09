Sumud aktivisti Emine Güneş'in alçakgönüllü tavrı beğeni topladı

Gazze'deki İsrail soykırımı, 2 yıldır ilk kez bu kadar sona ermeye yakın.

İki taraf arasında ateşkesin ilk aşama görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Bu aşamaya gelinen savaşta İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaşması büyük rol oynadı.

Dünya genelinde vicdan sahibi milyonlarca insan Gazze'deki vahşete karşı sokaklara döküldü, farklı eylemlere imza attı, hükümetlerini baskı altına aldı.

SUMUD FİLOSU TARİHE GEÇTİ

Bu eylemlerin en dikkat çekici olanı ise Küresel Sumud Filosu oldu.

Farklı ülkelerden onlarca aktivist, gemilerle Gazze ablukasını yardı. İsrail askerlerince alıkonulan, aralarında 54 Türk'ün de bulunduğu aktivistler, İsrail tarafında sınır dışı ediliyor.

İsrail zalimliğiyle 1-2 gün de olsa yüz yüze gelen aktivistler, ülkelerinde gurur ve sevinçle karşılanıyor.

TÜRK AKTİVİST EMİNE GÜNEŞ ÜLKEYE DÖNDÜ

O aktivistlerden biri de Türk vatandaşı Emine Güneş.

Filistin destekçileri tarafından havaalanında coşkuyla karşılanan Güneş'in bu durum karşısındaki tepkisi ise gündem oldu.

Ağlamaklı bir sesle, gözyaşları ile konuşan Güneş, Gazze'de soykırım devam ederken coşkulu bir karşılamanın kendisine ağır geldiğini söyledi.

"BU ABARTILI KARŞILAMA AĞIR GELDİ, SOYKIRIM DEVAM EDİYOR"

Güneş, "Böyle abartılı bir karşılama ağır geldi çünkü 2 yıldır devam eden bir soykırım var. Bizimkisi küçücük bir adım, o yüzden çok büyük bir şekilde karşılamayın. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun ama gerçeklik var, devam eden bir soykırım var. Biz cüzi bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Güneş'in bu alçakgönüllü tavrı büyük beğeni topladı. Karşılama anında yaptığı konuşma sosyal medyanın da gündemine oturdu.