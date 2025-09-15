Sumud Filosu'ndan isimleri çıkartıldı: Türk vekiller yurda dönüyor

İsrail ablukasını kırmak, insani yardım ulaştırmak ve Filistin’le dayanışma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus’tan katılmayı planlayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, son anda listeden çıkarıldı.

TEKNEYE YERLEŞMEYİ BEKLERKEN İSİMLERİ ÇIKARTILDI

Tunus’taki eğitimlerin ardından Sidi Bu Said Limanı’na geçen Ün ve bazı milletvekilleri, yaklaşık 15 gündür tekneye yerleşmeyi bekliyordu. Ancak son dakika kararıyla isimleri filodan silindi. Tüm girişimlere rağmen sonuç alınamayınca milletvekilleri, Türkiye’ye dönüş yoluna geçti.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN, SUMUD ARTIK YOLDA"

Sosyal medya hesabından limandan bir video paylaşan Ün, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bu limandan son videom, bunu söylemek kuşkusuz çok üzücü. Son ana kadar süren çabalarımıza rağmen bir sonuç alamadık ve artık Tunus’tan ayrılıp Türkiye’ye geri dönüyoruz. Asıl önemli olan şey ise Sumud artık yola çıktı. Uzun uğraşlar, çetin şartlar ve engelleme girişimleri sonuçsuz kaldı. Allah’a hamdolsun, gemilerimiz Akdeniz’de Gazze ablukasını kırmak için yol alıyor.

"FİLOYU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ"

Bundan sonraki süreçte filoya dışarıdan destek vereceklerini vurgulayan Ün, “Ben de artık sizler gibi Sumud Filosu'nun güçlü bir destekçisi olacağım. Sokakta, Mecliste, medyada, sosyal medyada nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Çünkü inanıyorum ki bu filo ablukayı kıracak.” ifadelerini kullandı.