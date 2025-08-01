Süre uzatıldı: Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?

Eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam eden sürücülerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne giderek ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon 211 bin 157 aday eski ehliyetlerini kullanmaya devam eden sürücülerin ehliyetlerini değiştirmeleri için belirli bir süre tanımlanmıştı.

2024 yılında alınan karar doğrultusunda ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmış ancak hali hazırda yenilemeye yapmayan sürücüler için bu süre dün akşam saatlerinde alınan kararla birlikte yeniden uzatıldı.

Son kez uzatıldığı belirtilen süre zarfında ehliyet yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacağı belirtildi.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı’nın normal şartlarda eski tip sürücü belgesi kullananlar için verdiği süre 2024 yılının Aralık ayında doluyordu. Alınan kararla birlikte ehliyet yenileme işlemleri son kez 31 Ekim 2025 yılına kadar uzatıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren ehliyetler geçersiz sayılacak.