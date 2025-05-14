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ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Trump, Suriye'ye olan yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, ABD'nin kendilerine uyguladığı yaptırımları kaldırılması sebebiyle canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Nidal al-Shar; karardan etkili oldukları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da teşekkür etti.

Suriye Bakan, bu kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.

Nidal konuşmasında, "Tüm teşekkürler Katar'a, tüm teşekkürler Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm teşekkürler Suriye liderliğine ve Suriye diplomasisine.

En başta bu kararın alınmasında etkin şekilde katkı sağlayan tüm suriye halkına teşekkürler. Ve son olarak Sayın Donald Trump'a teşekkürler." dedi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETKİSİ

Trump, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.