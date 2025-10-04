Suriye'de sivil havacılık Türk teknolojilerine emanet: İlk parti sevk edildi

Suriye'de sivil hava sahasına Türkiye imzası...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin başkenti Şam’daki havalimanına yönelik teknik destek kapsamında yapılan son sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı’na ulaştırıldığını belirten Uraloğlu, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını söyledi.

EMNİYETLİ UÇUŞ İÇİN KRİTİK CİHAZLAR GÖNDERİLDİ

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada emniyetli uçuş için kritik cihazların Şam Havalimanı’na ulaştırıldığını ifade ederek, “Hava Araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi 17 Eylül’de Şam Havalimanı’na gönderildi. Söz konusu cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkân tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hâle gelecek.” ifadelerini kullandı.

ASELSAN RADAR SİSTEMLERİNİ KURUYOR

Uraloğlu, Şam Havalimanı’na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor.” diye konuştu.

Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN’ın inşaat çalışmalarına başladığını söyleyen Uraloğlu, “24 Eylül’de Aselsan tarafından Suriye hava sahası sivil hava trafik yönetiminde kullanılacak radar, haberleşme ve ATM sistemlerinin ilk parti sevkiyatı Şam Havalimanı’na gerçekleştirildi.” bilgisini paylaştı.