Suriyelilerin bayram için ülkelerine gönderildiği iddiası çürütüldü

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir yalan haber furyasını daha gün yüzüne çıkardı.

Suriyelilerin bayram tatili için ülkelerine gittiği öne sürülen fotoğrafların, ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeliler olduğu açıklandı.

Tatile giden değil, gönüllü dönen Suriyeliler

Yapılan açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir fotoğraf ile ilgili “Suriyeliler bayram tatili için Suriye'ye gitmeye başladı” iddiası doğru değildir.



Bahse konu fotoğrafın, 10 Haziran 2024 tarihinde, Cilvegözü sınır kapısından ülkelerine Gönüllü Geri Dönüş yapan Suriyelileri gösterdiği tespit edilmiştir.