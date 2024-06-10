Suriyelilerin bayram için ülkelerine gönderildiği iddiası çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir yalan haber furyasını daha gün yüzüne çıkardı.
Suriyelilerin bayram tatili için ülkelerine gittiği öne sürülen fotoğrafların, ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeliler olduğu açıklandı.
Tatile giden değil, gönüllü dönen Suriyeliler
Yapılan açıklama şöyle:
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir fotoğraf ile ilgili “Suriyeliler bayram tatili için Suriye'ye gitmeye başladı” iddiası doğru değildir.
Bahse konu fotoğrafın, 10 Haziran 2024 tarihinde, Cilvegözü sınır kapısından ülkelerine Gönüllü Geri Dönüş yapan Suriyelileri gösterdiği tespit edilmiştir.
Bayram izni, 2022'de sonlandırıldı
Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması, 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla sonlandırılmıştır.
Şimdiye kadar ülkemizden Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 658 bin 463 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamak için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz.
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