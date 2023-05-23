Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist öldürüldü Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Yürütülen operasyonlarla son 1 ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi.

ensonhaber.com

Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Son olarak terörle mücadeleye ilişkin son durumu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

"Son bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar, terörü kaynağında kurutma stratejisi uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Terörle mücadele artan tempoyla devam ediyor. Terörü kaynağında kurutma stratejisini uyguluyoruz. Son bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi."