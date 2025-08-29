Sürücüler dikkat: Bu hataları yapan yandı! Pahalıya patlıyor

Trafikte yapılan ufak tefek davranışların sürücülere ciddi maddi külfet getirdiği ortaya çıktı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan cezalar, kimi zaman alışkanlık haline gelen ama trafiği tehlikeye atan hareketler için oldukça caydırıcı.

Korna ile selamlaşmadan aracın camına film çektirmeye kadar birçok basit görünen davranış, sürücülere yüzlerce lira ceza olarak geri dönüyor.

Trafikte sıkça rastlanan “küçük hatalar” aslında büyük masraflara yol açıyor. İşte, pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı o hatalar…

BU HATALAR PAHALIYA PATLIYOR

Çoğu kişi için oldukça masum görünen bu davranışlar meğer trafik kanunu kapsamında para cezası ile karşılaşmanıza neden olabiliyormuş.

Hem kazalara davetiye çıkarmamak hem de yüksek cezalarla karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken davranışlar bakın nelermiş.

Korna ile selamlaşmak: 690 TL

Camdan kol sallamak: 690 TL

Yıkanmamış ve okunmayan plaka: 1.506 TL

Ruhsata işlenmemiş cam filmi: 1.506 TL

Gereksiz yere dörtlüleri yakmak: 690 TL

Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemek: 690 TL

Kırmızı ışıkta geri gelip yeniden durmak: 690 TL