Sürücüler dikkat: Bu hataları yapan yandı! Pahalıya patlıyor

Trafikte yapılan ufak tefek davranışların sürücülere ciddi maddi külfet getirdiği ortaya çıktı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan cezalar, kimi zaman alışkanlık haline gelen ama trafiği tehlikeye atan hareketler için oldukça caydırıcı.
Korna ile selamlaşmadan aracın camına film çektirmeye kadar birçok basit görünen davranış, sürücülere yüzlerce lira ceza olarak geri dönüyor.
Trafikte sıkça rastlanan “küçük hatalar” aslında büyük masraflara yol açıyor. İşte, pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı o hatalar…
BU HATALAR PAHALIYA PATLIYOR
Çoğu kişi için oldukça masum görünen bu davranışlar meğer trafik kanunu kapsamında para cezası ile karşılaşmanıza neden olabiliyormuş.
Hem kazalara davetiye çıkarmamak hem de yüksek cezalarla karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken davranışlar bakın nelermiş.
Korna ile selamlaşmak: 690 TL
Camdan kol sallamak: 690 TL
Yıkanmamış ve okunmayan plaka: 1.506 TL
Ruhsata işlenmemiş cam filmi: 1.506 TL
Gereksiz yere dörtlüleri yakmak: 690 TL
Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemek: 690 TL
Kırmızı ışıkta geri gelip yeniden durmak: 690 TL