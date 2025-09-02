Sürücüler dikkat: Trafik sigortalarında yeni primler belli oldu! İşte, yeni rakamlar

Milyonlarca araç sahibi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Otomobillerin trafiğe çıkması için yaptırılması zorunlu olan trafik sigortalarında primler yükseltildi.

Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan azami prim listesine göre, özellikle en yüksek risk grubundaki sürücüler ve ticari araçlar için primler rekor seviyelere ulaştı.

Yaşanan artışların ardından otomobil, otobüs ve taksiler için ödenen sigorta primlerinde yaşanan artış araç sahiplerini şaşırttı. İşte, yeni prim tutarları…

PRİMLER GÜNCELLENDİ

Söz konusunu zammın ardından primlere ortalama yüzde 1.2 oranında artış gösterdi. Bu zamla birlikte, sigorta basamakları arasındaki farklar da gözle görülür bir şekilde belirginleşti.

İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen bir sürücünün ödeyeceği prim, risk seviyesine göre büyük değişiklik gösteriyor. En riskli grup olan 0. basamaktaki bir sürücünün primi 43 bin 835 liraya çıkarken, en düşük riskli (8. basamak) sürücü 7 bin 306 lira ödeyecek.

Ankara'da en yüksek prim 42 bin 594 lira, en düşük prim ise 7 bin 99 lira olarak belirlendi.

İzmir'de ise en yüksek prim 41 bin 353 lira, en düşük prim ise 6 bin 892 lira oldu.

Ticari araçlar, prim artışlarından en çok etkilenen grup olurken zamlı prim tutarları dikkat çekti. İşte, zamlı primler: