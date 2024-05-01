Taksim Meydanı'nın boş hali havadan drone'la görüntülendi Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

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İHA

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

1 Mayıs'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan yer Taksim Meydanı oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı.

Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Sabahın erken saatlerinde Taksim'e çıkan yollar, polis tarafından kapatıldı.

Metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına ise İstanbul Valiliği tarafından kısıtlama getirildi.

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Bariyerlerin arası açık bırakıldı

1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı.

Gözaltına alınanlar oldu

Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.

Havadan görüntülendi

Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)