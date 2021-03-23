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Taksim’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çoğu kişinin şemsiyesi rüzgarla kırılırken bir vatandaşın rüzgardan etkilenmemek için koştuğu görüldü.