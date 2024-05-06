Dünyanın en zengin insanlarından Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesini sattı Dünyanın en zengin insanlarından Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesi sattığını duyurdu.

ensonhaber.com

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, geçtiğimiz günlerde 100 milyon adet Apple hissesi sattığını açıkladı.

Bu satış, Berkshire Hathaway yatırım holdinginin Apple'daki hisse oranını yaklaşık yüzde 4'e düşürdü.

Buffett'ın bu hamlesi, yatırımcılar arasında farklı yorumlara yol açtı. Kimileri, Buffett'ın Apple'ın geleceğine dair endişeleri olduğunu düşünüyor.

Kimileri ise Buffett'ın, daha fazla nakit elde ederek farklı yatırımlara yönelmeyi planladığını savunuyor.

Buffet'ın elinde bu devasa satışa rağmen hala Türkiye'deki en değerli şirketin 10 katı değere yakın Apple hissesi bulunuyor.

Hisseleri neden sattığını açıkladı

Warren Buffett, hissedarlarla yapmış olduğu soru-cevap etkinliği sırasında Apple hisselerinin satışına gerekçe olarak vergileri gösterdi.

Buffet, satış ile gelecekteki daha büyük bir vergi yükünden kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.

Buffett'ın geçmiş yatırımlarına bakıldığında, uzun vadeli yatırımlara inandığı ve kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmediği biliniyor.

Bu nedenle, bu satışın Apple'a olan inancının azaldığının bir göstergesi olarak yorumlanması yanlış olabilir.

Warren Buffett'ın kurucusu ve patronu olduğu Berkshire Hathaway şirketinin elinde, şu anda 144 milyar dolar değerinde daha Apple hissesi bulunuyor.