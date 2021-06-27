Taksim'de yürüyüşlerine izin verilmeyen gay çiftin görüntülerini paylaşan CHP'li Özgür Özel, bu yasaklamanın nedenini sorguladı.

İstanbul Taksim'de düzenlenmek istenen LGBT yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından izin verilmediği içi olaylara neden oldu. Güvenlik güçleri ile yürüyüş yapmak isteyenler zaman zaman karşı karşıya geldi. Zaman zaman yaşanan gerginlikler nedeniyle polis bazı kişileri gözaltına aldı.

GAY ÇİFT POLİSLE KARŞI KARŞIYA

Yürüyüş yapmak için Taksim'e giden gay bir çiftin görüntüleri de sosyal medyada dolaşıma girdi.

Görüntülerdeki gay çift, polislere "Açılın geçelim. Ben ülkemde niye yürüyemiyorum." diye sordu. Ardından el ele tutuşan gay çift, "Sadece bu mu? Bunun için mi?" diye bağırdı.

Taksim'de yürüyemeyen gay çifte CHP sahip çıktı ViDEO

CHP: CİNSEL YÖNELİMİ NE OLURSA OLSUN...

Görüntülerle ilgili CHP'den de açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabı üzerinden gay çiftin görüntülerine paylaştı.

CHP'li Özel, "Haksız mı? İnancı, mezhebi, cinsel yönelimi ne olursa olsun niye yürüyemiyor? Niye? Bu ülkeyi ondan çok başkalarının yapan ne? Kendi memleketinde niye yürüyemiyor? Niye?" diye sordu.