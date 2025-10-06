Tamer Karadağlı: Ben devletim için ne yapabilirim dedim, görevi kabul ettim

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gaziantep'te bazı temaslarda bulundu.

Karadağlı, Gaziantep temasları kapsamında da Vali Kemal Çeber'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini kabul etme nedenlerinden bahsetmesi gündem oldu.

Devlete hizmet etmek istediğini ve her şeyini bu topraklarda kazandığını söyleyen Karadağlı, "Ülkem için, devletim için ne yapabilirim diye" düşündüm dedi.

"BEN HER ŞEYİ BU ÜLKEDE KAZANDIM"

Karadağlı sözlerini şöyle sürdürdü;

Devletim benim için ne yapacak, devletim bana ne yapacak. Bir de tersini soralım yani, ben devletim için ne yapabilirim. Benim görevi kabul etme nedenlerimden biri de buydu. Konfor alanımın dışına çıkıyorum.

Ben ülkem, devletim için ne yapabilirim. Ben her şeyi bu ülkede kazandım. Parayı, şöhreti, sevgiyi.. Şimdi bir şekilde, bir kısmını geri veriyorum hizmet ederek. Benim şunu söylemeye hakkım var artık, "Ben elimi taşın altına koydum.

"BEN BU TOPRAKLARDA YAŞADIĞIM İÇİN BAŞARILI OLDUM"

Bu çok önemli bir şey, beni de rahatlatan bir şey. Bizi biz yapan bütün her şey bu topraklarda. Ben başarılı olduysam hayatımda, yaptığım şeylerde bu topraklarda büyüğüm, bu topraklarda yaşadığım için başarılı oldum.

"DEVLETTE ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI HİÇ BİTMİYOR"

Devlette çalışan insanların devlete olan bağlılığı, enerjisi ve sevgisi hiç bitmiyor. Bunu görmek ve tatmak gerekiyor."