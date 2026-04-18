Tanju Özcan davasında olay ifade: Birlikte olurken şoförü bizi izledi

CHP'li belediyelerde yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik operasyonlar düzenlenirken bu operasyonların adreslerinden biri de Bolu oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat’ta 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÖZCAN TUTUKLANIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRLDI

Adliyeye sevk edilen Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 2 Mart’ta tutuklandı.

11 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılırken Tanju Özcan ve Süleyman Can, görevlerinden de uzaklaştırıldı.

DURUŞMAYA DAMGA VURAN İFADE

Bolu’da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın hem 'müşteki' hem de 'sanık' sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya damga vuran olay ise mağdur Öznur Ç.'nin verdiği ifade oldu.

"İŞTEN ÇIKARILMAMAK İÇİN KABUL ETTİM"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre kapalı oturumda ifade veren müşteki Öznur Ç., "Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı.

Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu nedeniyle iletişim kurmak zorunda kaldım" dedi.

"BİRLİKTE OLDUĞUMUZ ESNADA ŞOFÖRÜ BİZİ İZLEDİ"

Özcan ile bir cinsel birliktelik içinde olduğunu ifade eden Öznur Ç., "Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü."

Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" dedi.

"ÖZNUR BENİM KIZ ARKADAŞIMDI"

Tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek "Öznur benim kız arkadaşımdı.

Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi" ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK AĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İfadesi alınan isimler arasında Tutuksuz sanık Boluspor Başkanı Erdal Bayrak da, ye alırken Bayrak, Tanju Özcan’ın kendisini aradığını söylerken Eren konusunun biraz bel altı bir mevzu olduğunu ve bu konudan uzak durmak istediklerini söyledi.

Bayrak, daha sonra yapılan görüşmede kendisine bazı teklifler sunulduğunu öne sürerek, "Eren’e yıkama tesisi açalım, bir arabam var, 3-5 kuruş da birikmiş param var, onu falan versek şeklinde teklif oldu. Ben de ‘Eren ölmedi, telefonu da açık. Kendisini arayın, beni bu konuya bulaştırmayın’ dedim" dedi.

AVUKATI HAKİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Özcan’ın avukatı Uğur Poyraz, mahkeme hakimine yönelik "Tanju Özcan'a hasım olmuş bir kişisiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu.

Hakimin üzerine yürüyen avukat Poyraz, CMK 203/2 maddesi gereğince salondan çıkarılmasına karar verilince direndi.

İKİNCİ DURUŞMA 4 MAYIS'TA YAPILACAK

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney’in tahliyesine hükmetti.

Duruşma 4 Mayıs’a ertelendi