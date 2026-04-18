ABD basını, İran ile görüşmelerin pazartesi günü devam edeceğini yazdı

Orta Doğu'da barış diplomasisi...

ABD ile İran ve İsrail ile Lübnan arasında ateşkes için anlaşma sağlandı.

Öte yandan İran, geçtiğimiz gün Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma kararı aldı.

Savaşın bitişi konusunda önemli gelişmeler yaşanırken gözler müzakereler çevrildi.

ABD BASINI PAZARTESİ DEVAM EDECEĞİNİ YAZDI

CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.

Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.

İLK TURDAN SONUÇ ALINAMADI

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

3 ANA KONUDA ANLAŞMA SAĞLANAMIYOR

ABD basını daha önce müzakereleri kitleyen 3 ana konunun olduğunu yazmıştı.

Bu konuların Hürmüz Boğazı, uranyum zenginleştirme talebi ve İran'ın dondurulmuş varlıkları olduğu belirtilmişti.

URANYUMA KARŞILIK NAKİT İDDİASI

Öte yandan resmi olmasa da arka kapılarda görüşmelerin sürdüğü de aktarıldı.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu vermesi karşılığında ABD’nin İran’ın dondurulmuş 20 milyar dolarını serbest bırakmasının görüşüldüğü de iddialar arasında yer alıyor.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ SONRA 'ABLUKA DEVAM EDECEK'

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı açtığı için teşekkür etti.

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı, bu defa da ablukanın devam edeceğini söyledi.