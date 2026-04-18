İzmir Belediye Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li üyeler arasında gerginlik

Siyasetin gündemi yoğun...

Ara seçim tartışmaları, yolsuzluk davaları ve Orta Doğu'da devam eden savaş yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Bu tartışmalar zaman zaman tansiyonu yükseltirken nadiren de olsa fiziksel kavgalar yaşanabiliyor.

İZMİR MECLİSİ'NDE GERGİN TOPLANTI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştilirken toplantıda tansiyon oldukça yükseldi.

Meclis oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporları görüşülürken iki faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste taksi ve dolmuşlara zam da gündeme geldi.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Karara göre; İzmir merkezde taksi açılış ücreti 34 lira 50 kuruştan 40 liraya, kilometre ücreti 49 lira 50 kuruştan 54 liraya, indi-bindi ücreti ise 180 liradan 210 liraya yükseltildi.

Taksilerde birim mesafe ücreti 4 lira 95 kuruştan 5 lira 40 kuruşa, 1 saatlik bekleme ücreti de 207 liradan 240 liraya çıkarıldı.

Lüks taksilerde açılış ücreti 69 liradan 80 liraya, kilometre ücreti 80 lira 50 kuruştan 88 liraya, kısa mesafe ücreti de 260 liradan 300 liraya yükseltildi.

Minibüslerde ise indi-bindi ücreti 30 liradan 40 liraya çıkarılırken, 0-10 kilometre arası ücret 30 liradan 40 liraya, 10-15 kilometre arası ücret 35 liradan 50 liraya, 15-20 kilometre arası ücret 40 liradan 60 liraya, 20 kilometre üzeri ücret ise 45 liradan 65 liraya yükseltildi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ CHP'Lİ ÜYELERE UYARIDA BULUNDU

Mecliste söz alan AK Parti Torbalı Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, "Cemil Tugay'a da iyilikten maraz doğdu. Zaten bugüne kadar size kim iyilik yaptıysa çok güzel karşılık aldı. Bir önceki büyükşehir belediye başkanınızdan bahsediyorum. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm CHP'lileri de bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.

Yıllarca Büyükşehir’de bir işçi olabilirsiniz. Belediyenin ihmali yüzünden bir iş kazası geçirebilirsiniz, vefat edebilirsiniz. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı kalkıp da sizin annenize, babanıza 'yalancı' diyebilir. Dikkat edin" dedi.

BU SÖZLERİN ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Duman'ın konuşmasına müdahale etti.

Ardından mecliste gerginlik ve tartışma yaşandı.

CHP grubu masalara vurarak protesto ederken, Cumhur İttifakı grubu alkışla karşılık verdi.

TUGAY KONUYA 'HASSAS' DİYEREK KAPATMAYA ÇALIŞTI

Yanıt vermek için söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde hayatını kaybeden atık toplama kamyonu şoförü Sabri Kılınç'a ilişkin, "Aile hassas durumda, onları üzmemek lazım. Konu hem idari hem de adli soruşturma altında" dedi.

Vinç ücretine dair yapılan açıklamaların çarpıtıldığını söyleyen Tugay, bazı siyasi isimlerin olay üzerinden aileyi kullanarak kendilerini suçlamaya çalıştığını dile getirdi.

Tugay, hayatını kaybeden işçinin ailesinin üzüntüsünü ilk andan itibaren paylaştıklarını söyledi.

"İZMİR'İ KONUŞMAKTAN KAÇAN BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR"

Birleşimin ardından basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, mecliste uzun süre belediye yönetiminin iddialarını dinlediklerini belirterek, İzmir'de 2 yıldır yapılmayanları ve biriken sorunları konuşmak istediklerini ifade etti.

Hayatını kaybeden Kılınç'a ilişkin yapılan ziyaretle ilgili de konuşan Yıldız, "Biz de bu ziyaretin ardından pazartesi günü mecliste konuyu gündeme taşıdık. Eğer cesareti varsa, mayıs ayında meclise gelsin. Ortaya attığı tüm iddiaları belgeleriyle tek tek konuşalım. Biz İzmir'i konuşmaya hazırız. Ancak İzmir'i konuşmaktan kaçan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.