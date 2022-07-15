Datça’daki yangının söndürülmesinde büyük mücadele veren orman işçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin kırık telefonu ile görüştü.

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 24 saatten az bir sürede söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise ormanlık alanda çıkan yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüler

Bakan Kirişci, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da telefonla aradı.

Görüşmede ilk olarak AFAD gönüllüsü Barış Muştu ile konuşan Erdoğan, daha sonra orman işçisi Yurdal Selen ile görüştü.

“Allah beterinden korusun”

“Geçmiş olsun” dileklerini ileten Cumhurbaşkanı, “Yurdal kardeşim, öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediyorsunuz ve o da zannediyorum bir iki gün sürer. Allah yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah beterinden korusun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman işçilerine teşekkür VİDEO

Orman işçisi de teşekkür etti

Selen de devletin tüm imkanlarının Datça'daki yangın bölgesine seferber edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

İHA'nın haberine göre telefon görüşmesi sırasında bir detay çok dikkat çekti.

Kırık telefonu ile görüştürdü

İşçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin telefonu ile görüştü.

O telefonun kırık olması görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada da gündem olan telefon için bazı kullanıcılar Bakan Kirişci’den övgü dolu sözlerle bahsetti.