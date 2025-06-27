Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün 67 yangın çıktı, sadece biri sürüyor

Yazın başlamasıyla giderek artan yangınlarıyla mücadele, yurdun dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YumTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkileriyle yoğun şekilde karşı karşıya olduğunu ve kuraklık, sel, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarının yeni tehditler oluşturduğunu söyledi.

"YANGINLARIN YARISI İHMALDEN ÇIKIYOR"

Orman yangınlarının büyük bölümünün iklim değil insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Yumaklı, “1 Ocak 2025’ten bugüne kadar ülkemizde 1089 yangın çıktı, 1823 hektarlık alan zarar gördü. Bu, yaklaşık 2.600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek. Ne yazık ki bu yangınların neredeyse yarısı ihmalkarlık ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi” dedi.

Yangınların başlıca sebeplerini sıralayan Bakan, anız yakımı, bahçe atıklarının ateşe verilmesi ve kontrolsüz tadilat gibi faaliyetlerin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.

"BİR GÜNDE 67 YANGIN ÇIKTI, YALNIZCA BİRİ SÜRÜYOR"

Bugün sadece büyük yangınlar baz alındığında 67 farklı noktada yangın çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 63’ünün kontrol altına alındığını, 3’ünde ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi:

İzmir Bornova, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu’nda çıkan yangınlarda kontrol sağlandı. Şu an aktif olarak yalnızca Bilecik-Sakarya sınırında mücadele devam ediyor.

"CANSİPERANE BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR"

Devam eden yangına 2 uçak, 7 helikopter ve 102 arazözün yanı sıra AFAD, jandarma ve valiliklerin desteğiyle çok sayıda kurumun müdahale ettiğini ifade eden Yumaklı, bölgede gece boyu çalışmaların süreceğini vurguladı.

"YANGINLAR, SPİRAL MAKİNESİ KIVILCIMIYLA BİLE ÇIKABİLİYOR"

Orman yangınlarının nedenlerine ilişkin çarpıcı örnekler paylaşan Yumaklı, “Sadece sigara izmaritinden 81, piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bazen bir spiral makinesinin kıvılcımı bile felakete yol açabiliyor. Bu dönemde çok daha dikkatli olmamız şart” diye konuştu.

"27 UÇAK, 105 HELİKOPTER VE 25 BİN PERSONEL GÖREVDE"

Yangınla mücadelede Türkiye’nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Yumaklı, şu anda 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı ve 25 bin personelin sahada görev yaptığını aktardı.

"VATANDAŞLAR, YALNIZCA KENDİLERİNİ DEĞİL, ÇEVRELERİNİ DE GÖZETMELİ"

15 Ekim’e kadar tam alarm halinde olacaklarını vurgulayan Yumaklı, vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu:

"Bir yangını söndürmekten çok, hiç çıkmamasını sağlamak önemli. Şüpheli bir durum gördüklerinde en kısa sürede bize ulaşmalarını istiyoruz. Biz hızla müdahale ederiz."

Açıklamasının sonunda Yumaklı, ormanların sadece ağaçlardan değil tüm canlılardan oluşan hassas bir ekosistem olduğunu ve herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.