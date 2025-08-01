Tatile çıkacaklar dikkat! THY duyurdu: O bagajlar artık uçağa alınmayacak

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliği kapsamında önemli bir karar aldı. Artık lityum bataryası çıkarılamayan akıllı valizler, ne kabin bagajı olarak ne de uçak altı bagajı olarak taşınamayacak.

Alınan bu karar, lityum bataryaların uçuş esnasında oluşturabileceği risklere karşı önleyici bir güvenlik tedbiri olarak hayata geçirildi.

Bu hamle, geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta yaşanan kritik olayın ardından geldi.

Uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun powerbank’inin koltuk arasına sıkışması üzerine yangın riski nedeniyle İstanbul Havalimanı’na acil dönüş yaptı. Bu olay, yüksek enerjili bataryaların oluşturabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

O BAGAJLAR YASAKLANDI!

Durumun ciddiyeti üzerine harekete geçen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş esnasında lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) yanı sıra aynı zamanda akıllı bagajların kullanımında kısıtlandığı paylaşıldı.

Yetkililer, yolcuları uçuş öncesinde bagaj kurallarını dikkatle incelemeleri ve lityum içeren elektronik cihazların taşınmasında azami dikkat göstermeleri konusunda uyardı.

THY'den yapılan açıkalama şu ifadeler kullanıldı:

- Akıllı bagajlar; harici cihazları şarj etme imkânı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve de dijital kilit içeren cihazlardır. Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz. Akıllı bagajların kabin bagajı olarak taşınması, Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır.

- Kabin bagajında taşınacak ayrılmış lityum bataryanın kısa devreye karşı korunması için, batarya orijinal paketine konulmalı ya da terminalleri yalıtılmalı ya da muhafazalı plastik çantalara konmalıdır. Akıllı bagajların kayıtlı bagaj olarak lityum batarya akıllı bagajdan ayrılmalı ve kabinde ayrı olarak taşınmalıdır.