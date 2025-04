Tavuk döner alarmı: İşletmelere baskınlar sürüyor

İHA

Tavuk döner tehlikesi giderek büyüyor.

Zehirlenmelerin arttığı son günlerde uzmanlar, pişmiş etin üzerine çit et takviyesiyle oluşan salmonella tehlikesine dikkat çekiyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bazı dönercilerin sosyal medyada gıda kurallarını ihlal eden görüntüleri tepki çekerken tüm yurtta eş zamanlı denetimler gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları doğrultusunda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" çerçevesinde tüm ülkede olduğu gibi eş zamanlı denetim yapıldı.

ÜRÜNLERİN MUHAFAZA ŞARTLARINA BAKILDI

Yapılan denetimlerde, özelikle gıda da izlenebilirlik ve ürünlerin muhafaza şartlarına önem verildi.

DENETİMLER SÜRECEK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Tüketicilerin gıda konusunda karşılaştıkları tüm sorun ve şikâyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı'na iletebilirler." denildi.