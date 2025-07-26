TAYFUN BLOK-4 ilk kez sahneye çıktı: Ensonhaber vatandaşlara sordu

Roketsan, Türkiye'nin yerli ve milli balistik füze ailesi TAYFUN’un en yeni versiyonu olan TAYFUN BLOK-4’ü, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ilk kez kamuoyuna tanıttı.

IDEF 2025 kapsamında sergilenen yerli savunma sistemleri arasında öne çıkan BLOK-4, Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi unvanını taşıyor. Hipersonik hızlara ulaşabilen bu yeni nesil füze, çok maksatlı harp başlığıyla stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı.

DÜNYA BASININDA

Dünya basını, Türkiye’nin geliştirdiği Tayfun Blok-4 balistik füzesine dikkat çekti.

Haberlerde, füzenin sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda bölgeye yönelik güçlü bir jeopolitik mesaj olduğu vurgulandı.

ENSONHABER VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

Birçok konuda vatandaşların nabzını tutan Ensonhaber muhabiri Taha Gecü'de fuarda yerini aldı.

Gecü, fuara katılım sağlayan vatandaşlara mikrofon uzattı.

"GURUR, GURUR, GURUR"

Vatandaşlardan TAYFUN BLOK-4’ü 3 kelime ile anlatmaları istendi.

"Güven", "hırs", "güç", "cesaret", "zafer" gibi kelimelere yer verilirken mikrofon uzatılan vatandaşlardan birinin "gurur, gurur, gurur" diyerek yaptığı tanımlama gülümsetti.

"DEDİK Kİ NEREDEN NEREYE"

Mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri Türkiye'nin gerçekleştirdiği ilerlemeye dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin yüz akı. Gururlandırıyor bizi. Onu söyledim şimdi, abimlerle beraber geziyoruz. Dedik ki Türkiye nereden nereye geldi, sektör olarak. Bunu kör olan gözlerin görmesi lazım artık.

"TÜRK DEĞİLİM AMA GURUR DUYDUM"

Cezayirli olduğunu belirten bir kadın ise Türk olmamasına rağmen çok gururlu hissettiğini söyledi.

"BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Türk Savunma Sanayisinin ilerleme kaydetmesinin bazı çevrelerece üzüntüyle karşılandığını söyleyen bir vatandaş ise "Hiçbir zaman inşallah kullanmak nasip olmaz.

Ama bunların burada olması birilerini rahatsız ediyor. Bu bize yeter" ifadelerini kullandı.