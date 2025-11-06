Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanma talebini reddetti.
- Anayasa Mahkemesi, Kahraman için hak ihlali kararı vermişti.
- Kahraman, hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası aldı.
Mahkemeden bir karar daha...
Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.
REDDEDİLDİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Gezi Parkı davası dosyasından tutuklu Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.
AYM HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ
Anayasa Mahkemesi, Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermişti ve adil yargılamanın ihlal edildiğine işaret edip yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.
3 YILI AŞKIN SÜREDİR TUTUKLU
"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla" 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.