TBMM Başkanı liderler turuna çıkacak

Terörsüz Türkiye komisyonu için çalışmalar sürüyor...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Kurtulmuş, süreç komisyonu için bir kez daha liderler turuna çıkma kararı aldı.

BİR KEZ DAHA LİDERLER TURUNA ÇIKIYOR

Kurtulmuş, geçtiğimiz saatlerde siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Kurtulmuş'un, süreç komisyonu için bir kez daha liderler turuna çıkma kararı aldığı bildirildi.

PARTİ LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş, parti liderleri ile süreç komisyonunu konuşacak.

Kurtulmuş, liderler turu kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanları ile de bir araya gelecek.

Ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelerek görüşmüştü.