TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı

AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anneler Günü"nü bir mesajla kutladı.

Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, annelerin şefkati, duası ve fedakarlıklarının hayatı anlamlandırdığına vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"ANNELER, SEVGİ VE MÜCADELE DUYGULARININ KAYNAĞI"

Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan annelerin, evlatlarına umut verdiğini ve değer kazandırdığını belirten Kurtulmuş, annelerin sadece ailelerini değil, içinde yaşadıkları toplumu da şekillendirdiğine işaret ederek mesajında şunları kaydetti:

Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum.

“EBEDİ ALEME UĞURLADIĞIMIZ KIYMETLİ ANNELERİMİZİ DE RAHMETLE YAD EDİYORUM”