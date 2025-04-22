Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak.

23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. Yıl Kutlama Programı kapsamında, bugün Meclis kürsüsü ve koltukları çocuklara teslim edildi.

Bu tarih ayrı zamanda TBMM'nin açılışını temsil ediyor.

KUTLAMA PROGRAMI BAŞLADI

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, TBMM'de "Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi" Programıyla başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurulu açtıktan sonra oturumu çocuklara devretti.

Çocuklar, Genel Kurul kürsüsünden 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair duygularını, düşüncelerini ve geleceğe dair hayallerini paylaştı.

BAŞKANLIK DİVANI ÇOCUKLARDAN OLUŞTU

Seremoide TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Çocuk Özel Oturumuna sunulan önergeyi okuttu. Önerge Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. TBMM Çocuk Özel Oturumunu yönetmek üzere başkanlık divanının kürsüde yerleri aldı. Başkanlığa seçilen Berra Koramaz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çiçek takdim etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredildi.

"BİZ GELECEĞİZ"

Çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti.

Temsili Meclis Başkanı kız öğrenci yaptığı konuşmanın ardından söz alan öğrenci, "Biz geleceğiz" diyerek, kendilerine bırakılan emaneti taşımak için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

Melike Sina Demiral adlı öğrenci, kürsüden yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

23 Nisan sadece bir bayram değildir. Bugün demokrasinin çocuklarla taçlandığı gündür. Bu kürsüden yükselen her ses milletimizin iradesini yansıtır. Ve bugün burada biz çocuklan söz sahibiyiz. Ben sadece kendim için değil, bu ülkenin dört bir yanında hayalleri olan tüm çocuklar adına konuşuyorum. Çünkü bizler yalnızca geleceğin büyükleri değil bugünün de sesiyiz. Bugün bizleri dinlerseniz, yarın çok daha güçlü bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi çok kıymetli bir adımdır. Çünkü güçlü bir aile güçlü bireyler güçlü bireyler ise güçlü bir Türkiye demektir.