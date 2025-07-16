TBMM Genel Kurulu toplandı: Vekiller gündem dışı söz aldı

Meclis'in gündemi yoğun...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

3 VEKİL GÜNDEM DIŞI SÖZ ALDI

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Türk milletinin kaderini değiştiren büyük kararların alındığı bir şehir olduğunu, Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Sivas'ı en emin şehir olarak seçtiğini anımsattı.

SANAYİ ALANLARINA ÖZEL TEŞVİK ÖNERİSİ

Sivas'ın geçmişin hatırası, bugünün gücü ve yarının umudu olduğunu söyleyen Özyürek, Sivas sanayisinin gelişmesi gerektiğini belirterek, başta kent merkezi olmak üzere ilçelerindeki sanayi alanlarına özel teşvik verilmesini istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin 32. Yıllık Genel Kurul toplantısında "Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı, göç sorunu ve deniz güvenliği" gibi konuların ele alındığını aktardı.

FİLİSTİN ÇIKIŞI

Altınok, 32. Yıllık Genel Kurul toplantısına ilişkin, şunları kaydetti:

Toplantıda görüşülen karar tasarıları ve raporlara, ülkemizin hassasiyetleri ve yapıcı önerileri doğrultusunda verdiğimiz çok sayıda değişiklik önergesi kabul edildi. Bazı tek taraflı ve Türkiye karşıtı girişimler ise ilkeli ve kararlı diplomatik çabalarımız neticesinde engellendi.



Oturumda kabul edilen 'Filistin'in devlet olarak tanınmasına destek' başlıklı ek karar tasarısı, uzun süredir savunduğumuz 2 devletli çözüm vizyonumuzun uluslararası parlamenter düzlemde somut ve güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça ortaya koydu.

KAYSERİ ELEŞTİRİSİ

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını savundu.

Genç, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı projesinin başladığını anımsatarak, "Ancak Sayın Bakanın 2028 olarak verdiği tamamlanma hedefi, sahadaki ilerleme dikkate alındığında çok da inandırıcı gelmiyor.

Bu projede hala ciddi bir yavaşlık söz konusu. Orta Anadolu'nun kalkınması açısından hayati öneme sahip bu hattın gecikmesi sadece Kayseri değil, tüm bölge ekonomisini olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesini yaptı.