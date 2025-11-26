TBMM Genel Kurulu toplandı: 3 milletvekili gündem dışı söz aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM çalışmalarına devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

ZEHİRENME VAKALARI GÜNDEME TAŞINDI

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, son dönemdeki zehirlenmelerin de içinde yer aldığı bazı ölümlerin, insan sağlığı ve kamu güvenliği konusunda "yetki karmaşasının, denetimsizliğin ve sorumluluktan kaçınmanın sonuçları" olduğunu söyledi.

"Yetkisini kötüye kullanan, denetim yapmayan, sorumluluktan kaçan herkes bu milletin gözünde suç işlemiştir" ifadesini kullanan Taytak, görevini ihmal eden, vatandaşın hayatını hiçe sayan herkesin en ağır şekilde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK DURUMU

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, öğretmenlerin ekonomik durumunun iyileştirilmesinde "bir arpa boyu dahi yol alınamadığını" ileri sürdü.

Öğretmenlerin Türkiye'de en çok konuşulan ama sesi en az duyulan kesim olduğunu savunan Türkoğlu, öğretmenine hak ettiği değeri vermeyen ülkelerin kalkınmadan, adaletten gelecek iddiasından söz edemeyeceğini ifade etti.

TAHİR ELÇİ'Yİ ANDI

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada hayatını kaybeden eşi Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

Elçi, olaya ilişkin davalardaki yargının tutumunu "objektif ve bağımsız olmaktan uzak" olduğu iddiasıyla eleştirdi.